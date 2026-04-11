أمريكا تسحب الدفعة الثانية من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ بدء الحرب

photo 2026 04 11 09 51 37 أمريكا تسحب الدفعة الثانية من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ بدء الحرب
AFP

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها أقرضت 8.48 ملايين برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لأربع شركات، وذلك في إطار الدفعة الثانية من إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من ارتفاع أسعار الوقود إثر الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت، عن الوزارة قولها في بيان: إن الشركات التي حصلت على النفط هي: جنفور يو.إس.إيه، وفيليبس 66، وترافجورا تريدنج، وماكواري كوموديتيز تريدنج.

وأشارت الوزارة إلى أن شركات الطاقة سحبت في الدفعة الأولى الشهر الماضي نحو 45.2 مليون برميل، أي ما يعادل نحو 52 بالمئة من الكميات المعروضة، موضحةً أن آلية السحب تتم على شكل قروض، حيث تعيد الشركات الكميات لاحقاً مضافاً إليها كميات إضافية كعلاوة، بما يضمن دعم استقرار الأسواق دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية.

ويُقدَّر حجم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي حالياً بنحو 413.3 مليون برميل، مخزنة في أربعة مواقع تحت الأرض على سواحل ولايتي لويزيانا وتكساس، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، جراء التداعيات التي فرضتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في محاولة لاحتواء تقلبات الأسعار، وضمان استقرار الإمدادات.

الزراعة المحمية في طرطوس ركيزة اقتصادية واجتماعية تغطي السوق المحلية وتحقق فائضاً للتصدير
اللجنة السورية اللبنانية للنقل البري تبحث تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب بين البلدين
غرفة صناعة دمشق وريفها تؤكد أهمية التشاور مع الصناعيين لاتخاذ قرارات تحقق مصلحة الجميع
مباحثات سورية سعودية في الرياض لتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية
اتفاق بين وزارة النقل والبنك الدولي لتطوير السكك الحديدية في سوريا
