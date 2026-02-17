هيئة الاستثمار السورية تبحث مع مجلس الأعمال السوري البريطاني تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال هلالي مع وفد مجلس الأعمال السوري البريطاني السوري، الذي ضم ممثلين عن شركات عالمية ومستثمرين في قطاعات متنوعة، سبل تعزيز التعاون، والتحضير لمنتدى استثماري يجمع كبرى الشركات الوطنية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الهيئة اليوم الثلاثاء، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والسياحة والبنى التحتية والقطاع المصرفي، وتطوير آليات بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر إجراءات واضحة ومحفزة.

واتفق الجانبان على تنظيم منتدى استثماري يجمع كبرى الشركات الوطنية والعالمية، بهدف عرض خارطة الفرص الاستثمارية المتاحة، وإتاحة المجال للتفاعل المباشر بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية.

وشدد الجانبان على أهمية التكامل مع النظام المصرفي الدولي، والعمل على تطوير الأنظمة البنكية المحلية بما يسهم في دعم تدفق الاستثمارات وتسهيل المعاملات المالية الدولية، ويعزز اندماج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الاستثمار لتوسيع تعاونها مع مجالس الأعمال الخارجية ودعم جذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية في سوريا.