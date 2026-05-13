تراجع طفيف في أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لتطورات الحرب في الشرق الأوسط ونتائج القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في بكين.

وذكر موقع “سي إن بي سي” الاقتصادي، أن سعر الذهب الفوري انخفض بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4699.58 دولاراً للأونصة، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4713.40 دولاراً للأونصة.

ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ من أجل عدد من القضايا أهمها الحرب في الشرق الأوسط.