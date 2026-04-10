حضور بارز للشركات التركية في “آغرو سيريا”.. فرص واعدة للتعاون الزراعي وتبادل الخبرات

دمشق-سانا

يشهد معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا”، مشاركة بارزة لمجموعة من الشركات التركية المتخصصة في تقنيات الدواجن وصناعة الأعلاف والمعدات الزراعية، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالسوق السورية وما تتيحه من فرص للتعاون والاستثمار في القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مراد غون ممثل إحدى الشركات التركية لتصنيع أقفاص الدواجن في تصريح لمراسل سانا، أن السوق السورية تمتلك فرصاً واسعة للتعاون بين الجانبين السوري والتركي في المجال الزراعي، مبيناً أن الشركة ترى في هذا المعرض منصة مهمة لتعزيز هذا التعاون.

ولفت غون، إلى أن الدراسات التي أجرتها الشركة تشير إلى إمكانية توسع كبير في العمل داخل سوريا، مشيراً إلى الخبرة الطويلة التي تمتلكها الشركات التركية في مجال الدواجن يمكن أن تشكل دفعة قوية للقطاع الزراعي في سوريا، سواء من خلال نقل التقنيات أو عبر التعاون المباشر مع الشركات المحلية.

الاطلاع على أحدث التقنيات

من جانبه، اعتبر إيرهان ممجو مدير شركة أخرى لتصنيع مكنات الأعلاف، أن وجود شركات تركية متخصصة على أرض المعرض يفتح المجال أمام المستثمرين السوريين للاطلاع على أحدث التقنيات في تصنيع مكنات الأعلاف، مبيناً أن دخول المستثمرين المحليين إلى هذا المجال وتأسيس مصانع جديدة يمكن أن يشكل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير صناعة الأعلاف محلياً.

حضور أوسع في السوق السورية

بدوره أكد معتصم الشامي ممثل إحدى الشركات التركية المتخصصة بإنتاج معدات الدواجن، أن مشاركتهم في المعرض جاءت بدافع الاهتمام بالسوق السورية، والفرص التي يوفرها القطاع الزراعي فيها، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه المشاركة خطوة أولى تتبعها مشاركات أوسع في الدورات القادمة.

وأشاد الشامي بالتنظيم المميز للمعرض والبيئة المناسبة التي تم توفيرها للتواصل بين الشركات والعاملين بالإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الشركة تتطلع إلى تعزيز حضورها في السوق السورية خلال الفترة المقبلة.

تقنيات يمكن تطويرها في سوريا

وأوضح محمود سرحان، أن المشاركة في “آغرو سيريا” أتاحت للشركة فرصة أوسع للتعريف بخطوطها الإنتاجية والتواصل مع المربين والمستثمرين ولقاء عدد كبيرً من المهتمين الذين أبدوا رغبة حقيقية بالاستفادة من الخبرات والتقنيات المعروضة.

وانطلقت مساء أمس الخميس فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا”، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية، وتنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الغرف ‏الزراعية، والاتحاد العام للفلاحين ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين.

ويستمر المعرض لغاية الثاني عشر من شهر نيسان الجاري، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، والمواصلات مؤمنة ومجانية من منطقة البرامكة – بجانب وزارة الزراعة ومن أغلب المحافظات السورية.