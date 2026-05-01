صادرات كوريا الجنوبية تتجاوز 80 مليار دولار للشهر الثاني في نيسان

سيئول-سانا

تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية حاجز 80 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي خلال نيسان الماضي، مسجلةً قفزةً بنسبة 50% تقريباً مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعةً بارتفاع قوي في صادرات أشباه الموصلات.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة قولها اليوم الجمعة: إن قيمة الصادرات بلغت 85.89 مليار دولار، بزيادة 48% على أساس سنوي، لتسجل ثاني أعلى مستوى شهري بعد رقم آذار القياسي عندما وصلت إلى 86.6 مليار دولار.

وأضافت الوزارة إن هذه الزيادة الحادة تعزي بشكل أساسي إلى دورة فائقة في صناعة أشباه الموصلات، حيث ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 173.5% على أساس سنوي لتصل إلى 31.9 مليار دولار في الشهر الماضي، مسجلة أعلى رقم على الإطلاق لشهر نيسان، وذلك بسبب استمرار الطلب على أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والارتفاع المستمر في أسعار رقائق الذاكرة.

وأشارت إلى أن نيسان الماضي هو الشهر الثاني على التوالي الذي يحقق فائضاً تجارياً شهرياً فوق 20 مليار دولار.

وبينت الوزارة أن صادرات المنتجات البترولية ارتفعت بنسبة 39.9% إلى5.11 مليارات دولار، رغم تراجع الكميات، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فيما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.5% إلى 6.17 مليارات دولار.

وأشارت إلى أنه على صعيد الشركاء التجاريين، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 62.5%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 54%، وكذلك إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 64%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.5%، وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 25.1%، في ظل استمرار التوترات الإقليمية جراء الحرب.

ولفتت إلى أن الواردات ارتفعت بمقدار 16.7% على أساس سنوي إلى 62.11 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 23.77 مليار دولار.