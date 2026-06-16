الحرارة إلى ارتفاع وأجواء صيفية حارة في مختلف المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل تدريجي في كل المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /1-3/ درجات مئوية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء، يكون صيفياً حاراً نسبياً إلى حار، ولا سيما في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق أجزاء من المنطقة الوسطى، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يُحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 40 كم/سا في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: