فانس: الولايات المتحدة تنتظر إعادة فتح مضيق هرمز “بدون رسوم”

واشنطن-سانا

قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس: إنّ الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوماً على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فانس قوله في حديث لقناة “سي إن بي سي” أمس الإثنين ردّاً على سؤال فيما إذا كان هناك تفاهم مع إيران على إعادة المضيق بدون رسوم لفترة أولية مدتها 60 يوماً أو لفترة أطول: “ننتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية”.

وتهيمن الضبابية أيضاً على جوانب أخرى من الاتفاق بما في ذلك مسألة وصول إيران إلى أموالها المجمّدة، وتخفيف العقوبات الدولية والأميركية.

ولم يقدّم فانس تفاصيل بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أن الأمر سيعتمد على “عملية تحقّق من خطوتين” وقال: “نقول للإيرانيين، يمكنكم الوصول إلى اقتصاد غير خاضع لعقوبات ويمكن إعادة دعوتكم إلى الاقتصاد العالمي، لكن الأمر رهن امتثالكم بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق”.

وأضاف: “لا يمكنكم الوصول إلى الأموال لبناء هذا البرنامج النووي، لكن إذا كنتم على استعداد للتخلي عن هذا البرنامج على الأمد البعيد وإذا كنتم على استعداد للقبول بعمليات التفتيش ونظام التحقق اللازم لمنحنا الثقة بأنكم لن تمتلكوا سلاحاً نووياً قط، فحينها نعدكم بأن تكونوا بلداً مزدهراً وسنعيد دمجكم في المجتمع الدولي”.

وأوضح أن إيران قد تتمكن من الوصول إلى نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، وتابع: “ينص هذا الاتفاق على أننا، في حال التزم الإيرانيون بتعهداتهم، وفي حال خُففت العقوبات، وأُعيد دمج إيران في الاقتصاد العالمي، سوف ندعو دولاً أخرى – ليس نحن، بل دول أخرى – للاستثمار في بلادهم”.

وأقر فانس بأن الاتفاق الإطاري أجّل البتّ في أكثر القضايا إثارة للجدل، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني، مضيفاً: إنّه سيُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسفر إلى إيران لمساعدة طهران في “تدمير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وهذا منصوص عليه بوضوح تام في مذكرة التفاهم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، ‏وأن ‏الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران، وذلك عقب إعلان ‏رئيس الوزراء ‏الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق ‏النار بين واشنطن ‏وطهران، وأشار ترامب لاحقاً إلى أنّ ناقلات نفط بدأت الخروج من مضيق هرمز عبر طريق يبدو أنه قريب من عُمان.