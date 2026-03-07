الكويت تخفّض إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير جراء الاعتداءات الإيرانية

الكويت-سانا

أعلنت الكويت، اليوم السبت، عن تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير جراء الاعتداءات الإيرانية المستمرة.

وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي نقلته وكالة “كونا”، أنّ هذا القرار يأتي كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال، في ضوء اعتداءات إيران المتكررة وتهديداتها للسفن في مضيق هرمز.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التعديل هو إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى سمحت الظروف لذلك.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتعرض الكويت ودول الخليج العربي وبلدان أخرى في المنطقة لاعتداءات إيرانية بصواريخ باليستية، ومسيّرات، تستهدف المنشآت المدنية ومواقع الطاقة والمباني المدنية.

وكان وزير الطّاقة القطري سعد الكعبي، حذّر أمس الجمعة، من توقف صادرات الطاقة الخليجية في غضون أسابيع قليلة، في حال استمرار التصعيدات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.