الحصرية: استقرار سعر الصرف يعكس تقدم مسار التعافي الاقتصادي

دمشق-سانا

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية: إن استقرار سعر صرف الليرة السورية، يشكل دليلاً على صحة استراتيجية المصرف وسياساته النقدية، وعلى تنامي الثقة بالاقتصاد السوري، وتقدم مسار التعافي الاقتصادي.

واعتبر الحصرية عبر قناة المصرف على التلغرام اليوم الأحد، أن هذا الاستقرار يعكس أيضاً التطورات الإيجابية المهمة التي يشهدها القطاع المالي السوري، مشيراً إلى أن هذه التطورات حظيت بإشادة من صندوق النقد الدولي.

ولفت الحصرية إلى أن من أبرز هذه التطورات إعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى البنك الاحتياطي الأمريكي، الأمر الذي يعكس تحسناً في أداء القطاع المالي، ويعزز الثقة بالسياسات النقدية المتبعة.

وكان الحصرية أكد في تصريح صحفي سابق، أن الحساب الخاص بسوريا في البنك الفيدرالي الأمريكي أصبح جاهزاً وفعالاً، وسيتم تحريكه قريباً، وذلك بعد جهود مكثفة بدأت في تموز الماضي ضمن مسار إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي العالمي.