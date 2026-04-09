صندوق النقد الدولي يحذر من ضائقة مالية عالمية

واشنطن-سانا

حذّر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، من ضائقة مالية عالمية، بسبب النزاعات الحالية، داعياً الدول إلى عدم اتخاذ تدابير تفوق قدراتها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ونقلت رويترز عن مدير الصندوق كريستالينا جورجيفا قولها خلال فعالية بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: إن “مستويات الديون العالمية ارتفعت بشكل شبه عام بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة، ما يزيد من الضغوط المالية على الحكومات، ويحد من قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية”.

وكان صندوق النقد الدولي حذّر في وقت سابق اليوم الخميس، من أن الحروب تُخلّف خسائر اقتصادية كبيرة وطويلة الأمد في الدول التي تشهد نزاعات، وأن تمتد آثار الصدمات الاقتصادية لأكثر من عقد.