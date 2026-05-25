الزراعة والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط ‏الاستثمار المستدام في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” بالإنابة توماسو بيري، توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والخطط الزراعية القائمة، وآليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد السويدان، خلال اجتماع مع بيري، في مبنى الوزارة، أهمية التعاون مع المنظمة والدعم الذي تقدمه للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على محاور رئيسية، أولها إعادة هيكلة الوزارة، وتأهيل الكوادر والآليات والمخابر والمحاجر الزراعية، وتحديث القوانين والإجراءات الإدارية المرتبطة بعمل الوزارة.
وأوضح السويدان أن المحور الثاني يتضمن تطوير استراتيجية الوزارة وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، ودراسة توسيع أنظمة التأمين الزراعي لتشمل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
أما المحور الثالث كما أكد الوزير السويدان، فهو يركز على تعزيز الاستثمار الزراعي، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار السوري منح تسهيلات كبيرة للقطاع الزراعي، بما يتيح إيجاد آليات جديدة لدعم المزارعين وتحقيق أثر سريع وملموس، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة ومستلزمات إنتاج متطورة.
وكشف وزير الزراعة أنه يتم العمل حالياً على إعداد شركة قابضة برئاسته، تضم أراضي زراعية ومشاريع إنتاجية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وربط القطاع الخاص بالوزارة عبر هذه الشركة.
من جانبه، استعرض ممثل منظمة “فاو” المشاريع التي نُفذت خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الزراعية والبدء بتحويلها إلى خطط تنفيذية، مؤكداً وجود اهتمام من قبل المانحين الدوليين لتقديم الدعم لسوريا، بما يسهم في الانتقال من مرحلة التعافي إلى الاستثمار وبناء مستقبل زراعي مستدام في البلاد.
حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية المهندس تمام الحمود، ومدير التعاون الدولي إسحاق الأحمد.
يذكر أن وزارة الزراعة أطلقت في شباط الماضي، استراتيجيتها الوطنية (2026–2030)، في خطوة ترسم خارطة طريق متكاملة لتمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة الاستثمار، وزيادة المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الغذائية الرئيسة.