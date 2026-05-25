الزراعة والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط ‏الاستثمار المستدام في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع ممثل منظمة ‏الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” بالإنابة توماسو ‌‏بيري، توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والخطط ‏الزراعية القائمة، وآليات تطوير التعاون المشترك بين ‏الجانبين‎.‎

وأكد السويدان، خلال اجتماع مع بيري، في مبنى الوزارة، ‏أهمية التعاون مع المنظمة والدعم الذي تقدمه للقطاع الزراعي، ‌‏مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على محاور رئيسية، أولها إعادة هيكلة الوزارة، وتأهيل الكوادر والآليات والمخابر ‌‏والمحاجر الزراعية، وتحديث القوانين والإجراءات الإدارية ‏المرتبطة بعمل الوزارة‎.‎

وأوضح السويدان أن المحور الثاني يتضمن تطوير استراتيجية ‏الوزارة وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى ‌‏الاقتصادية، ودراسة توسيع أنظمة التأمين الزراعي لتشمل ‏المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية‎.‎

أما المحور الثالث كما أكد الوزير السويدان، فهو يركز على تعزيز ‏الاستثمار الزراعي، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار السوري ‏منح ‏تسهيلات كبيرة للقطاع الزراعي، بما يتيح إيجاد آليات جديدة ‏لدعم المزارعين وتحقيق أثر سريع وملموس، فضلاً عن ‏إدخال ‏تقنيات حديثة ومستلزمات إنتاج متطورة‎.‎

وكشف وزير الزراعة أنه يتم العمل حالياً على إعداد شركة ‏قابضة برئاسته، تضم أراضي زراعية ومشاريع إنتاجية، بهدف ‌‏تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وربط القطاع ‏الخاص بالوزارة عبر هذه الشركة‎.‎

من جانبه، استعرض ممثل منظمة “فاو” المشاريع التي نُفذت ‏خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية ‌‏الزراعية والبدء بتحويلها إلى خطط تنفيذية، مؤكداً وجود اهتمام ‏من قبل المانحين الدوليين لتقديم الدعم لسوريا، بما يسهم في ‌‏الانتقال من مرحلة التعافي إلى الاستثمار وبناء مستقبل زراعي ‏مستدام في البلاد‎.‎

حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية ‏المهندس تمام الحمود، ومدير التعاون الدولي إسحاق الأحمد‎.‎

يذكر أن وزارة الزراعة أطلقت في شباط الماضي، استراتيجيتها ‏الوطنية (2026–2030)، في خطوة ترسم خارطة طريق ‌‏متكاملة لتمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره الحيوي في ‏تحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في ‏رفع ‏الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين ‏كفاءة الاستثمار، وزيادة المخزون الاستراتيجي من ‏المحاصيل ‏الغذائية الرئيسة‎.‎