تداولات سوق دمشق تتجاوز 9 ملايين ليرة جديدة في جلسة الأربعاء

دمشق-سانا

تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، خلال جلسة اليوم الأربعاء، 9 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 507287 سهماً، من خلال 174 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وخلال التداولات، ارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 1.21 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة سورية جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 276564 سهماً، بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 2.95 بالمئة ليغلق عند 20 ليرة جديدة.

وشهدت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.89 بالمئة ليغلق عند 12 ليرة سورية جديدة، كما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.67 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 4.98 بالمئة ليغلق عند 23 ليرة جديدة.

ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة أمس الثلاثاء على قيمة تداول إجمالية تجاوزت 6 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 134120 سهماً، من خلال 179 صفقة.