الطيران المدني يعيد فتح ممر جوي من حلب نحو المتوسط وأول رحلة تصل إلى إسطنبول

حلب-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الخميس، إعادة فتح ممر جوي من مدينة حلب باتجاه البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب إعادة تشغيل الممرات الجوية في القطاع الشمالي من المجال الجوي السوري باتجاه تركيا، بالتوازي مع إعادة تشغيل مطار حلب الدولي.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخةً منه، أن القرار جاء استناداً إلى التقييمات التشغيلية والفنية لإدارة المجال الجوي، وبعد اجتماع إدارة طوارئ الحركة الجوية لمراجعة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على حركة الطيران في أجواء الجمهورية العربية السورية.

رحلات إلى جدة والرياض

وبيّنت الهيئة أن أولى رحلات الخطوط الجوية السورية انطلقت اليوم الخميس من مطار حلب الدولي إلى مدينة إسطنبول، ووصلت بسلام، في خطوة تعكس استئناف الحركة الجوية تدريجياً عبر مطار حلب، كما من المقرر تسيير رحلة جديدة غداً الجمعة من حلب إلى مدينة جدة، مع دراسة إضافة وجهات أخرى انطلاقاً من حلب، من بينها مدينة الرياض.

وأكدت الهيئة أن تقييم المخاطر التشغيلية في المجال الجوي السوري يتم بشكل متواصل، وعلى مدار الساعة، وفق منهجية التقييم القائم على المخاطر المعتمدة دولياً، وبالتنسيق المستمر مع مراكز إدارة الحركة الجوية الإقليمية، بما يضمن اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب، ويحقق التوازن بين متطلبات السلامة وأمن الطيران المدني من جهة، واستمرارية الربط الجوي لخدمة المواطنين وتسهيل حركة السفر والإمدادات من جهة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت في الـ3 من آذار الجاري، إعادة افتتاح مطار حلب الدولي، وتشغيل الممرات الجوية في القطاع الشمالي من المجال الجوي السوري باتجاه تركيا، اعتباراً من الساعة 00:00 صباح يوم الأربعاء الـ4 من آذار 2026، وذلك عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، فيما تقرر الإبقاء على إغلاق بقية الممرات الجوية ومطار دمشق الدولي حتى إشعار آخر.