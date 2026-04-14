السعودية تتصدر عالمياً مؤشر الجاهزية الرقمية 2025

الرياض – سانا

توجت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بعد تسجيلها نحو 94 نقطة من أصل 100 ضمن فئة “مرتفع جداً”، مقارنة بـ 90 نقطة في العام الماضي، لتقفز من المركز الرابع إلى المركز الأول عالمياً.

ونقلت قناة “العربية” عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة قوله عبر حسابه في منصة “إكس”: إنه “إنجاز تاريخي بجهود المخلصين والمبدعين، أبطال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات”.

من جهته، وصف محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان التتويج بأنه “إنجاز وطني يجسد تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، ويؤكد المضي بثبات نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.

ويعد مؤشر الجاهزية الرقمية أحد المؤشرات الدولية المتخصصة في قياس جاهزية الدول الرقمية، من خلال تقييم أنظمة وسياسات الاتصالات والتقنية وأدوات الحوكمة، بالاستناد إلى مخرجات تحليلية تشمل النضج التنظيمي الرقمي وتطور تنظيمات القطاع. ويضم المؤشر 117 مؤشراً موزعة على 9 محاور رئيسية.

ويجسد تحقيق السعودية المركز الأول عالمياً حجم العمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين الأسواق الرقمية، وتعزيز كفاءة البنية المؤسسية، ما منحها القدرة على الوصول إلى فئة “مرتفع جداً” التي تضم نسبة محدودة من دول العالم، بما يعكس ريادتها الدولية ومتانة مسيرتها التنموية في قطاع الاتصالات والتقنية.

واتخذت السعودية إجراءات لافتة لتعزيز حضورها الرقمي، ويؤكد تصدرها المؤشر أنها تمثل نموذجاً رائداً في بناء بيئة رقمية تمكينية، عبر تبني الممارسات التنظيمية، وتعزيز القرارات المبنية على البيانات، ودعم تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يرفع مرونة المنظومة الرقمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة عالمياً.