برعاية الرئيس الشرع.. السياحة تطلق مشروع “ذا بومنت دمشق” بالتعاون مع شركة “ازدهار القابضة”

دمشق-سانا

برعاية الرئيس أحمد الشرع، أطلقت وزارة السياحة اليوم مشروع “ذا بومنت دمشق”، بالتعاون مع شركة “ازدهار القابضة”، وبحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين، ومؤسسات، وشركات إقليمية ودولية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

ويمثل “ذا بومنت دمشق”، مشروعاً سكنياً وتجارياً وترفيهياً متكاملاً على نهر بردى، يقدم إطلالات خلّابة على معالم دمشق، ويعد وجهة مثالية للمستثمرين والشركات العالمية.

ويضم المشروع برجين رئيسيين، “سكني وفندقي”، ومركزاً تجارياً ومكاتب، إضافة إلى المبنى الجديد لوزارة السياحة.

وسيقام مشروع “ذا بومنت دمشق” على مساحة تقدر بنحو 77 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 1,500 و2,500 فرصة عمل مباشرة ونحو 3,500 فرص عمل غير مباشرة.

وزير السياحة مازن الصالحاني أكد في كلمته خلال الحفل أن مشروع ذا بومنت دمشق يعتبر باكورة المشاريع السياحية الاستراتيجية، مؤكداً أنه يمثل المحور الرئيسي لمنطقة سياحية متكاملة، تربط قلب العاصمة بمشروع رحلة قاسيون الذي سيتم الإعلان عنه قريباً.

وتم توقيع اتفاقية تأسيس مشروع “ذا بومنت دمشق” بين وزارة السياحة وشركة “ازدهار القابضة”.

