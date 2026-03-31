التجاري السوري والفؤاد للحوالات المالية يوقعان اتفاقية تعاون

‏دمشق-سانا

وقّع المصرف التجاري السوري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شركة الفؤاد للحوالات المالية، وذلك في إطار سعيه المستمر لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنه بموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عنه، تنفيذ عدد من العمليات المالية عبر مراكز شركة الفؤاد المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يسهم في توسيع نقاط تقديم الخدمة، وتسهيل وصول المواطنين إليها.

‏ وتتضمن الخدمة وفقاً للمصرف، سحب الرواتب والمستحقات المالية من مراكز شركة الفؤاد المعتمدة، وإيداع الأموال وتحويلها مباشرة إلى حساب البطاقة، إضافةً إلى تعزيز التغطية الجغرافية للخدمة، ولا سيما في المحافظات الشمالية، بما يتيح لسكان هذه المناطق الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة أكبر.

‏وكان المصرف التجاري السوري أطلق في التاسع عشر من شباط الماضي، خدمة جديدة بالتعاون مع شركة شخاشيرو للحوالات المالية، تتيح لحاملي بطاقات الدفع الإلكتروني تنفيذ عدد من العمليات المالية عبر فروع الشركة المنتشرة في مختلف المحافظات.‏