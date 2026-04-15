الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي، إضافة إلى ثلاث مؤسسات مصرفية أخرى في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إن المصرف المركزي الفنزويلي وثلاثة بنوك فنزويلية أخرى، أصبحت مخوّلة الآن لتقديم مجموعة من “الخدمات المالية”، مثل إدارة حسابات مصرفية، وإصدار بطاقات وتحويل أموال وعمليات صرف أجنبي للفنزويليين في الولايات المتحدة.

ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أمريكية خاطفة في كراكاس في كانون الثاني الماضي، تعمل إدارة دونالد ترامب بشكل وثيق مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، لحشد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في البلاد، ورفع بعض العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا في إطار عملية تطبيع تدريجية للعلاقات بين البلدين.

وفي هذا الإطار أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون، أمس الأول، عن توقيع اتفاقين مع حكومة فنزويلا، من شأنهما توسيع إنتاج النفط في البلاد التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع.