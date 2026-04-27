انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، مساء اليوم الإثنين، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17250 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16950 ليرة جديدة شراءً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14800 ليرة جديدة مبيعاً، و14500 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4693 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

