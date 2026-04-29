مركز أبحاث: بريطانيا قد تخسر 35 مليار جنيه إسترليني بسبب أزمة الطاقة

لندن-سانا

حذر مركز أبحاث بريطاني من أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية تتسبب في اقتطاع 35 مليار جنيه إسترليني من اقتصاد المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن “المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية” قوله في توقعات جديدة متشائمة: إن “استمرار الصراع في المنطقة لفترة طويلة قد يدفع المملكة المتحدة إلى الدخول في حالة ركود خلال النصف الثاني من العام الجاري”.

بدوره اعتبر مدير المركز ديفيد إيكمان أن هذه التوقعات تمثل ضربة قاسية لمهمة الحكومة الرامية إلى إعادة اقتصاد المملكة المتحدة إلى مسار النمو مجدداً.

وأضاف: إن الأزمة في الشرق الأوسط كشفت بوضوح أن المملكة المتحدة لا تزال عرضة بشدة لصدمات الطاقة العالمية، وحتى لو هدأت حدة التوترات سريعاً فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تدهور أوضاع الأسر وزيادة التكاليف على الشركات وانكماش الاقتصاد بشكل ملحوظ عما توقعناه قبل بضعة أشهر.

وأدت الحرب إلى تحذيرات من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في المملكة المتحدة مع توقعات بأن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة التي تبلغ حالياً 3.75% خلال الصيف.