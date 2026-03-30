تداولات سوق دمشق تتجاوز 87.5 مليون ليرة سورية جديدة في جلسة الإثنين

‏دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية، خلال جلسة اليوم الإثنين، قيمة تداول إجمالية تجاوزت 87.5 مليون ليرة سورية جديدة، وتوزّعت بواقع 213281 سهماً من خلال 126 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا بنسبة 2.87 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 4.29 بالمئة ليغلق عند 22 ليرة جديدة.

‏وانخفض سعر سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 0.64 بالمئة ليغلق عند 17 ليرة جديدة، كما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 4.04 بالمئة ليغلق عند 15 ليرة جديدة.

‏كما شهدت الجلسة تنفيذ صفقة كبيرة بحجم 133232 سهماً، بقيمة تجاوزت 85.5 مليون ليرة سورية جديدة، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الأحد قيمة تداول إجمالية تجاوزت المليون ليرة سورية جديدة، وتوزّعت بواقع 54412 سهماً من خلال 71 صفقة.