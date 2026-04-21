مفوض الطاقة الأوروبي: صيف صعب جراء إغلاق مضيق هرمز

بروكسل-سانا

حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، اليوم الثلاثاء، من أن الصيف المقبل سيكون صعباً على أوروبا بسبب نقص الوقود جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية “بي بي سي” عن يورغنسن قوله: إنّ “الاتحاد الأوروبي يُعِدّ إجراءات للحدّ من تأثير الحرب على إمدادات وقود الطائرات، وإذا لزم الأمر قد نعيد توزيع موارد وقود الطائرات المتوفرة لدينا ونتشاركها”.

وحذرت شركات الطيران الأوروبية من نقص في وقود الطائرات خلال أسابيع.

يذكر أن نحو 75 % من إمدادات وقود الطائرات في أوروبا تأتي من الشرق الأوسط.

وتسبب إغلاق مضيق هرمز في أزمة طاقة عالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع توقف شبه كامل للملاحة فيه.