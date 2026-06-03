البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات نمو الأسواق النامية لعام 2026

لندن-سانا

توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الأربعاء، أن نمو مجموعة من الأسواق النامية سيتباطأ هذا العام بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن البنك توقع أن تنمو اقتصادات 41 دولة يغطيها بتمويل التنمية بمعدل 3.1 بالمئة هذا العام، وهو أقل بـ 0.5 نقطة مئوية دون المستوى المتوقع في شباط.

وأشار البنك إلى تباطؤ النمو في دول رئيسية منها تركيا وأوكرانيا ومصر، لكن أكبر تعديلات على توقعاته الصادرة في شباط جاءت في لبنان والعراق، إذ خفض التوقعات ست نقاط مئوية للبنان و5.1 نقطة مئوية للعراق، حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلدين هذا العام، بنسبة اثنين بالمئة في لبنان و1.5 بالمئة في العراق.

وفي العام الماضي، نمت اقتصادات منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 3.4 بالمئة، إذ تكيفت بسرعة مع الاضطرابات الجمركية والتجارية.

وارتفع معدل التضخم 1.2 نقطة مئوية بين شهري شباط ونيسان، ليصل إلى 6.4 بالمئة في المتوسط، وحذر البنك من أن أي ارتفاعات إضافية في أسعار المواد الغذائية في حال أثرت تكاليف الأسمدة المرتفعة على المحاصيل، سيكون تأثيرها أكثر وضوحاً في اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ذات الدخل المنخفض.

وظلت ارتفاعات أسعار الطاقة هذا العام أقل من الارتفاع الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، لكن أسعار الغاز الأوروبية لا تزال تبلغ حوالي خمسة أمثال مستوياتها في الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن هذا يؤدي بالفعل إلى تحول الصادرات بعيداً عن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في حين تنمو الصادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بوتيرة أسرع.

واتخذ قرابة ثلثي اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحوالي ربع الاقتصادات على مستوى العالم، إجراء واحداً على الأقل، لتوفير الطاقة أو دعم المستهلكين رداً على ارتفاع أسعار الطاقة.