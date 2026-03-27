اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تسمح باستيراد البطاطا حتى نهاية نيسان لضمان استقرار الأسواق

دمشق-سانا

سمحت اللجنةُ الوطنية للاستيراد والتصدير باستيراد مادة البطاطا إلى سوريا حتى نهاية شهر نيسان القادم.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم أن قرارها جاء حرصاً على ضمان استقرار الأسعار وتوافر مادة البطاطا في الأسواق المحلية، ونظراً لوجود فجوة زمنية في الإنتاج المحلي بين العروة الخريفية والعروة الربيعية وما يرافقها من انخفاض في الكميات المعروضة.

وكلّفت اللجنة إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وتعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق معايير العرض والطلب في السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وحماية حقوق المزارعين والمنتجين المحليين، وذلك عبر وضع ضوابط مرنة تمنع الإغراق أو النقص، وتحقق استقرار الأسعار وعدم تضرر أي طرف من أطراف العملية الاقتصادية.