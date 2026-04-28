الاتحاد الأوروبي يصرف 9.29 ملايين يورو لدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان اليوم الثلاثاء، في مستشفى أوغوستا فيكتوريا بمدينة القدس المحتلة، عن صرف مبلغ 9.29 ملايين يورو لدعم التحويلات الطبية الفلسطينية إلى مستشفيات القدس الشرقية، عبر آلية “بيغاس” التابعة للاتحاد الأوروبي، بتمويل من فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وسويسرا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، يأتي هذا الدعم في مرحلة حرجة، حيث تواصل مستشفيات القدس الشرقية تقديم خدمات الرعاية التخصصية الأساسية وسط ضغوط مالية متزايدة.

ومنذ عام 2013، قدّم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركاؤه أكثر من 225 مليون يورو لدعم التحويلات الطبية، مؤكداً التزامه بضمان وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية، ودعم السلطة الفلسطينية، والدعوة إلى إعادة فتح معابر غزة بشكل عاجل لإدخال الإمدادات الطبية، وإجلاء المرضى.