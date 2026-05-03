تحذيرات من ارتفاع التضخم وتراجع النمو في منطقة اليورو

نيقوسيا-سانا

أكد محافظ بنك اليونان المركزي، يانيس ستورناراس، أن المخاوف من انزلاق منطقة اليورو إلى الركود إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط “حقيقية ومبررة”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأوروبي يفقد قوته الدافعة.

ونقلت رويترز عن ستورناراس قوله: “إنّ التعطّل الجديد في الإمدادات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الغموض له تأثير مباشر على النمو والتضخم، نظراً لاعتماد منطقة اليورو الكبير على الطاقة”.

وحذر ستورناراس من أنّ “الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية للطاقة قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى المتوسط، ويمكن أن يتسبب الغموض بالإضرار بالاستثمار والنمو”، مبيناً أن “استجابة منطقة اليورو تعتمد على شدة الصدمة ومدتها وقنوات انتقالها”.

وعلى الرغم من اعتمادها غير المباشر على النفط المار عبر مضيق هرمز مقارنة بالدول الآسيوية، تجد أوروبا نفسها اليوم في قلب أزمة طاقة عالمية جديدة، بعدما تحوّل هذا الممر الحيوي إلى بؤرة توتر جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.