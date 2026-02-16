أسعار الذهب تحافظ على استقرارها في السوق السورية

دمشق-سانا

حافظت أسعار الذهب في السوق السورية على استقرارها اليوم الإثنين، مسجلة المستويات ذاتها التي استقرت عليها أمس الأحد، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً، 16 ألفاً و750 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً عند 16 ألفاً و750 ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و400 ليرة شراء، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و350 ليرة مبيعاً، و14 ألف ليرة شراء.

وجددت الجمعية تأكيدها على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحال.

وكانت أسعار الذهب في السوق السورية، سجلت منذ الخميس الماضي وحتى أول أمس السبت، استقراراً عند سعر 16 ألفاً و850 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، وذلك وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.