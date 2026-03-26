وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الإسباني

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الإسباني عن الجانب السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه، اليوم الخميس، جرى تعيين ماهر الصافي رئيساً للمجلس، وكل من عبد الرحمن مروان أورفه لي، ومؤتمن العبد لله نائبين للرئيس، وباسل الخطيب مديراً تنفيذياً، على أن يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة أصدر في الخامس عشر من آذار الحالي قرارين يقضيان بتشكيل مجلسي الأعمال (السوري – الإيطالي) و(السوري – اللبناني) عن الجانب السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا ولبنان.

ويأتي تشكيل هذه المجالس في إطار إستراتيجية الوزارة في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الخارج، من خلال إطار قانوني جامع يُعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.

