تراجع أسعار النفط بعد تمديد ترامب مهلة إيران 10 أيام

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة التي حددها لإيران قبل استهداف منشآت الطاقة فيها إلى الـ 6 من نيسان المقبل.

‌وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 90 سنتاً أو 0.8 % لتصل إلى 107.11 دولارات للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتاً أو 0.88 % إلى 93.65 ⁠دولاراً للبرميل، مما قلص مكاسب الجلسة الماضية.

ويتجه برنت لتكبد أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع، فيما يخسر الخام الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي، مع حديث ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وفي المقابل ارتفع سعر الذهب في تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 1 %، مدعوماً بعمليات شراء، لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أجج ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف حيال التضخم، وعزز التوقعات ‌برفع أسعار الفائدة عالمياً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 68.80 دولاراً للأونصة، في حين زاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 1865.13 دولاراً، وكسب البلاديوم 2.7 % ليصل إلى 1389.80 دولاراً.