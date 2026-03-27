تراجع أسعار النفط بعد تمديد ترامب مهلة إيران 10 أيام

واشنطن-سانا
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة التي حددها لإيران قبل استهداف منشآت الطاقة فيها إلى الـ 6 من نيسان المقبل.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 90 سنتاً أو 0.8 % لتصل إلى 107.11 دولارات للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتاً أو 0.88 % إلى 93.65 دولاراً للبرميل، مما قلص مكاسب الجلسة الماضية.
ويتجه برنت لتكبد أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع، فيما يخسر الخام الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي، مع حديث ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وفي المقابل ارتفع سعر الذهب في تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 1 %، مدعوماً بعمليات شراء، لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أجج ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف حيال التضخم، وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة عالمياً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 68.80 دولاراً للأونصة، في حين زاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 1865.13 دولاراً، وكسب البلاديوم 2.7 % ليصل إلى 1389.80 دولاراً.