مباحثات سورية أردنية حول تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي

عمان-سانا

بحثت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في سوريا وفاء أبو لبدة مع نائب رئيس مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان ريم البغدادي وعضوات المجلس في العاصمة الأردنية سبل وضع الخطوط العريضة لشراكة مؤسساتية طويلة الأمد تعزز دور المرأة في القطاع الصناعي، وتفتح قنوات تعاون اقتصادي بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع في غرفة صناعة عمان، اليوم الإثنين، أهمية دور مجالس ولجان سيدات الأعمال الصناعيات في كلا البلدين، ودعم المشاريع الصناعية التي تديرها سيدات الأعمال في البلدين، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات تسويق المنتجات الصناعية في الأسواق السورية والأردنية بما يعزز حركة التبادل الاقتصادي.

وشدد الجانبان على أهمية التأهيل، وبناء القدرات من خلال تنظيم ورشات عمل مشتركة، وتبادل الزيارات المهنية والتجارب الناجحة في دمشق وعمان، إضافة إلى إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين عضوات اللجنتين، وتسهيل المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية بهدف إيجاد فرص للتصدير والتشبيك مع رجال وسيدات الأعمال في مختلف دول العالم.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنتين المشكلتين ضمن نطاق الغرفتين، بهدف تحديد مجالات التعاون الصناعي والاقتصادي بين سيدات الأعمال الصناعيات في دمشق وعمان، ووضع إطار قانوني وتنظيمي للتنسيق المستقبلي، وتنظيم آلية تبادل المعلومات والخبرات.

ويندرج هذا اللقاء ضمن مساعي غرفة صناعة دمشق وريفها في تعزيز التعاون الصناعي العربي وتمكين المرأة اقتصادياً عبر دعم دورها في القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها في التنمية الصناعية.