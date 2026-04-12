اختتام معرض “آغرو سيريا” في دمشق بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية ودولية

دمشق-سانا

اختتمت، مساء اليوم الأحد، فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا”، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية.

ونُظمت الفعالية من قبل مجموعة مشهداني الدولية للمعارض بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الغرف ‏الزراعية، والاتحاد العام للفلاحين ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين.

وقال مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة سعيد إبراهيم لـ سانا، إن الدورة الحالية شهدت مشاركة واسعة من الشركات العربية والدولية، إلى جانب حضور كبير من الزوار والمستثمرين الذين تابعوا على مدار العام الماضي أعمال الوزارة بعد التحرير.

جلسات حوارية واستبيان لتقييم السوق

ولفت إبراهيم إلى أن الوزارة نظمت خلال المعرض جلسات حوارية موسعة ضمت عدداً من المديرين التنفيذيين للشركات المشاركة وخبراء فنيين من الوزارة وباحثين من منظمات وجهات دولية.

وتناولت الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الشركات وسبل معالجتها، مؤكداً أن النقاشات كانت مثمرة وذات قيمة عملية، نظراً لما حملته من تجارب وخبرات قابلة للتطبيق.

وأوضح مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي، أن الوزارة أعدت استبياناً إلكترونياً وزعته على جميع الفعاليات المشاركة بهدف تقييم حجم تغطية منتجات الشركات للسوق السورية وقياس مدى مساهمتها في سد الفجوات بالسوق، إضافة إلى رصد العقبات التي تعترض عملها، والتي يمكن للوزارة أو الجهات الحكومية المساهمة في حلها.

14 ألف زائر و40 حافلة من المحافظات

بدوره أوضح مدير عام المجموعة المنظمة للمعرض خلف مشهداني، أن عدد الزوار تجاوز 14 ألف زائر على مدى أربعة أيام إلى جانب استقدام أكثر من 40 حافلة VIP من المحافظات السورية، تضم متخصصين في المجالين البيطري والزراعي، إضافة إلى زوار قدموا من الأردن ولبنان وتركيا.

واعتبر مشهداني بأن الإقبال على المعرض كان فوق المتوقع رغم الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم نتيجة الحرب وإغلاق العديد من المطارات، مبيناً أن تقييم نتائج المعرض يستند إلى آراء المشاركين والزوار والانطباع الذي تركه لدى الجميع.

توقيع 12 اتفاقية

وأشار مشهداني إلى أن المعرض شهد توقيع 12 اتفاقية بين الشركات المشاركة، والإعلان عن شركة قابضة، إلى جانب عدد من المحاضرات العلمية وورشات العمل التي أقامتها وزارة الزراعة بالتعاون مع المتخصصين في المجالين الزراعي والبيطري.

وأكد عدد من زوار المعرض أن الدورة الحالية تميزت بتنوع لافت في مشاركة الشركات المحلية والعربية والدولية، مكنهم من الاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية في مكان واحد، كما وفر لهم منصة للتواصل المباشر مع الخبراء وأصحاب الفعاليات، داعين إلى تكرار تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، لما تقدمه من فائدة كبيرة للقطاع الزراعي في سوريا.

وأتاح المعرض، الذي انطلق في التاسع من شهر نيسان الجاري، فرصة الاطلاع على أحدث تقنيات المكننة والآليات الزراعية الحديثة وتقنيات الري والطاقة البديلة، إلى جانب مستلزمات الإنتاج الزراعي وتجهيزات الثروة الحيوانية والدواجن والحلول الذكية، كما شكّل منصة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وفتح آفاق التعاون بين الشركات المحلية والدولية بما يدعم خطط التعافي الاقتصادي والتنمية المستد