مهرجان “الخير خيرك يا رمضان” في حمص.. تخفيضات لتعزيز التدخل الإيجابي في الأسواق

حمص-سانا

نظّمت مؤسسة موصلي للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع محافظة حمص، مهرجان “الخير خيرك يا رمضان” بدورته الرابعة، وذلك في صالة خيال ضمن مجمع صحارى، في حي عكرمة بمدينة حمص.

ويقدّم المهرجان الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من رمضان، ويشارك فيه نحو ثلاثين شركة من شركات الصناعات الغذائية تخفيضات تتراوح بين 10 و30 بالمئة على مختلف المنتجات الغذائية، في إطار دعم الأسر خلال الشهر الفضيل، وتوفير احتياجات العيد بأسعار مخفّضة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حمص المهندس عمار داغستاني إلى أن التدخل الإيجابي يعد أحد أهم الأدوات لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لا سيما خلال شهر رمضان، ومع اقتراب عيد الفطر.

وبيّن داغستاني أن المهرجانات والمعارض تشكّل نموذجاً عملياً لهذا التدخل، لأنها تتيح للمواطن الحصول على احتياجاته بأسعار مخفّضة، وتخلق منافسة حقيقية بين الشركات بما ينعكس مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية على توسيع نطاق هذه المبادرات بما يضمن استقرار الأسعار، وتنشيط الحركة التجارية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

من جهته أوضح مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات فراس الموصلي أن تنظيم هذه الدورة يأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في دعم السوق المحلية خلال الشهر الفضيل، وتقديم منتجات بأسعار مخفّضة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر مع اقتراب عيد الفطر، مؤكداً أن الإقبال على المهرجان يعكس ثقة الأهالي بهذه الفعاليات، ودورها في تنشيط الحركة التجارية.

بدورها أوضحت ريم عزو ممثلة إحدى الشركات الغذائية المشاركة، أن المهرجان يشكّل منصة مهمة للوصول إلى المستهلك مباشرة وتقديم عروض بأسعار منافسة، مشيرة إلى أن مشاركة الشركات تعكس ثقة القطاع الغذائي بهذه الفعاليات ودورها في تحريك السوق.

وعبّر خالد عباس أحد زوار المهرجان عن ارتياحه لمستوى الأسعار والتخفيضات وتنوع المنتجات، مؤكداً أن الأسعار مناسبة مقارنة بالسوق، وأن مثل هذه المهرجانات تساعد العائلات على تأمين احتياجات العيد بميزانية أقل.

ويأتي المهرجان ضمن سلسلة فعاليات رمضانية تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع توفير مساحة تسوق تجمع بين تنوع المنتجات، والأسعار المناسبة.