فرنسا تدعو أوروبا ومجموعة السبع للاحتفاظ باحتياطات استراتيجية نفطية

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، اليوم الأربعاء، أوروبا ومجموعة السبع إلى الاحتفاظ باحتياطات استراتيجية نفطية، تحسباً لاحتمال أن تطول الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وفي مقابلة مع قناة “CNBC Europe” قال ليسكور: “إن هناك احتمالاً لتوقف تدفق النفط والغاز من المنطقة لفترة طويلة، فعلينا أن نتأكد من استعدادنا لهذه السيناريوهات”.

وتابع: “علينا مراقبتها وتتبعها، والتأكد من أن رد فعلنا يتماشى معها، ليس بسرعة كبيرة ولا بقوة مفرطة، لأننا نحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطاتنا تحسباً لأي صدمات محتملة أخرى”، مستبعداً أن “تكون الحرب شديدة ولكن قصيرة الأمد”.

وأشار ليسكور في سياق متصل إلى أن “السبيل الوحيد لتحرير سوق النفط هو السماح بتدفق النفط عبر مضيق هرمز”، مضيفاً: “إنه لا يمكن تعويض التدفقات بالمخزونات فهذا إجراء مؤقت”.

كما لفت وزير الاقتصاد الفرنسي ليسكور إلى أن أوروبا وأمريكا الشمالية لا تعانيان نقصاً في النفط “لكن الضغط الذي مارسه هذا الوضع على السوق أدى إلى بلوغ أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل”.

وبدأت عدة دول الاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية في إطار تحرك منسق لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

ويمر من مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط ما أثار المخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.