الذهب ينخفض 600 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم السبت، بمقدار 600 ليرة بالعملة الجديدة، عن سعر 16150 ليرة للغرام الذي سجله في آخر نشرة يوم الخميس الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15550 ليرة جديدة مبيعاً، و15200 ليرة شراءً، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13350 ليرة جديدة مبيعاً، و1300 ليرة شراءً.

كما استقرت الأونصة في السوق العالمية اليوم عند سعر 4491 دولاراً.

وتشكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.