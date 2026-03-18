ارتفاع النفط 5% بعد ضربة على منشآت في حقل غاز إيراني

من استهداف حقل بارس الجنوبي الإيراني-الأناضول

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن استهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية منشآت في حقل غاز إيراني رئيسي في الخليج، وتهديد طهران رداً على ذلك باستهداف بنى تحتية للطاقة في المنطقة.

وذكرت فرانس برس أن سعر خام برنت بحر الشمال ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة ليصل إلى 108.60 دولارات للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9 بالمئة ليبلغ 98,01 دولاراً.

واستهدفت الضربات حقل بارس الجنوبي الإيراني “حقل غاز الشمال”، وهو أكبر حقول الغاز في العالم، ويوفر نحو 70 بالمئة من الاستهلاك المحلي للغاز في إيران.

