تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 889 ألف ليرة سورية جديدة خلال جلسة الثلاثاء

دمشق-سانا

تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء 889 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 46415 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وبنتيجة التداول، ارتفع سهم بنك فرنسبنك سوريا بنسبة 5 بالمئة مع تداول 1.220 سهم بقيمة 19.471 ليرة، بينما انخفض بنك البركة_سوريا بنسبة 3.71 بالمئة ليغلق عند 15.05 ليرة.

ولم تشهد أسهم سوريا الدولي الإسلامي، والشام، والشرق، وسوريا والمهجر، وشهبا، والأردن، وسوريا والخليج، والعربي، وشركات العقيلة للتأمين التكافلي، والمتحدة للتأمين، والسورية الوطنية للتأمين، والدولية للتأمين (آروب)، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر والأهلية للزيوت النباتية، وسيريتل، وإم تي إن سوريا، أي حركة تداول خلال الجلسة.

وبلغت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسة تداولات يوم أمس الإثنين 11,192 مليون ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 546335 سهماً توزعت بين 267 صفقة، منها صفقة واحدة ضخمة بقيمة 1.024 مليون ليرة.