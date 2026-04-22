لوفتهانزا تلغي 20 ألف رحلة مع تفاقم أزمة الكيروسين في أوروبا

برلين-سانا

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء نحو 20 ألف رحلة من جدولها الجوي، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود ومخاوف من نقص إمدادات وقود الطائرات (الكيروسين)، ما يعكس حالة القلق المتزايدة التي يشهدها قطاع الطيران الأوروبي.

ونقلت مجلة بيلد الألمانية عن الشركة قولها: إنها اتخذت إجراءات احترازية لتقليص عملياتها التشغيلية، حيث تعتزم إلغاء نحو 120 رحلة يومياً حتى نهاية شهر أيار، على أن يصل إجمالي الرحلات الملغاة إلى 20 ألف رحلة بحلول نهاية تشرين الأول.

وبينت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود بنحو 40 ألف طن من الكيروسين، لارتفاع أسعاره الحاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وأكدت لوفتهانزا أن قرارات الإلغاء استهدفت بشكل أساسي الرحلات القصيرة، التي لم تعد مجدية اقتصادياً في ظل الظروف الحالية.

وكان مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن حذر أمس الثلاثاء، من أن الصيف المقبل سيكون صعباً على أوروبا، بسبب نقص الوقود جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.