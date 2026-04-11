السورية للبترول: إجراءات متكاملة لضبط عمليات نقل الفيول العراقي إلى مصب بانياس النفطي

طرطوس-سانا

تتابع الشركة السورية للبترول إدارة عمليات نقل الفيول العراقي عبر الأراضي السورية، حيث قامت بتجهيز ساحة جديدة في مصب بانياس النفطي، بطاقة استيعابية مرتفعة، إلى جانب الساحات القائمة، بما يضمن استيعاب الأعداد الكبيرة من الصهاريج وتسريع عمليات التفريغ.

وأوضحت الشركة، اليوم السبت، أن كوادر الشركة عملت على تأمين البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك خطوط تفريغ إضافية، ومنظومات دعم لوجستي متكاملة، إلى جانب التنسيق مع مصفاة حمص ومحطات التوليد، لتأمين استيعاب الكميات الواردة وضمان انسيابية التوريد.

ولفتت الشركة إلى التعامل مع عدد من التحديات التشغيلية المرتبطة بعمل الشركة الناقلة، حيث جرى استبدال الكوادر المشرفة وتحسين آليات التنظيم والإشراف بما يضمن ضبط حركة الصهاريج ومنع الازدحام.

وأشارت الشركة الى معالجة بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بنوعية الفيول، ولا سيما لزوجته المرتفعة في بعض الشحنات، حيث تم إلزام الجهة الموردة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تأمين تجهيزات فنية خاصة لضمان سهولة التفريغ والنقل.

وأوضحت الشركة أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم الجهات المعنية، بما فيها الجمارك وشركات النقل وسلاسل الإمداد لتنظيم حركة العبور بشكل يومي ومنهجي، بما يضمن استقرار العمليات واستمراريتها بكفاءة.

وبدأت قوافل الفيول العراقي بالدخول إلى الأراضي السورية منذ الأول من شهر نيسان الجاري، عبر منفذ التنف الحدودي باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، في إطار التأكيد على دور سوريا المحوري الإقليمي وموقعها الاستراتيجي كبوابة حيوية على البحر المتوسط.

وتباشر الفرق الفنية في السورية للبترول فور وصول القوافل تفريغ الفيول في خزاناتها، تمهيداً لنقله إلى مصب بانياس النفطي، وتحميله على النواقل البحرية المخصّصة للتصدير، ضمن مسار يعكس جاهزية البنية التحتية السورية وكفاءة كوادرها في إدارة عمليات العبور وفق أعلى المعايير.

2.8 مليون هكتار من القمح والشعير في الموسم الزراعي الحالي بسوريا
إجراءات مبسطة.. وزارة الاقتصاد تمدد صلاحية السجل التجاري الممنوح عام 2025
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
خبراء ومصدرون زراعيون: الصادرات السورية رافدٌ مهمٌ للاقتصاد الوطني ولا بد من معالجة المعوقات
بيان مشترك سوري أذربيجاني تركي قطري: مشروع توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا رمز للتضامن الإقليمي
