تنظيم 1479 ضبطاَ تموينياً في دمشق منذ بداية شهر رمضان

دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق 1479 ضبطاً، منذ بداية شهر رمضان المبارك، بحق فعاليات تجارية مخالفة في الأسواق، وذلك خلال جولات رقابية واسعة هدفت إلى ضبط المخالفات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد وصلاحيتها وشروطه الصحية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الضبوط المنظمة تنوعت بين البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية، لافتاً إلى إغلاق 51 فعالية نتيجة ارتكاب مخالفات تتعلق بغش اللحوم، وطرح لحوم فاسدة، إضافة إلى عدم حيازة فواتير نظامية.

وأشار إلى أنه تم سحب 227 عينة من مختلف المواد لإخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة، مبيناً أن المديرية ستكثف من جولاتها الرقابية على الفعاليات التجارية قبل عيد الفطر.

وأشار بكور إلى استمرار الحملات اليومية على الفعاليات التجارية، مع اتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين، تصل إلى الإغلاق الإداري، وذلك ضمن جهود المديرية لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان.