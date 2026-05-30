واشنطن تفرض عقوبات على شبكة إيرانية متهمة بالاحتيال وتهريب معدات محظورة

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة مشتريات مقرها إيران، متهمة إياها بالاحتيال على شركات أمريكية للحصول على سلع تكنولوجية ومعدات أمنية محظورة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بالتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، اتخذ إجراءات ضد شبكة انتحلت صفة شركات أمريكية لتوريد سلع ومكونات عسكرية لوزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية وجهات أخرى خاضعة للعقوبات”.

بدوره، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج “الغضب الاقتصادي” الرامي لتشديد القيود المالية على طهران، وممارسة أقصى الضغوط عليها عبر تجميد أصولها لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي وسلاسل التوريد الحيوية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية أدت إلى تجميد ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام الإيراني، واستهداف شبكات التمويل غير الرسمي وسفن الأسطول غير الرسمي التي تدعم صناعة النفط الإيرانية.

وبحسب البيان، شملت قائمة العقوبات عدة أفراد وكيانات، أبرزهم المواطن الإيراني علي مجد سيبهر وشركته “سورينا هوشمند سمانه”، لاتهامهم بالاحتيال على عشرات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية لشراء برامج وأجهزة أمن شبكات وتشفير، ونقلها إلى إيران عبر شركات واجهة ومستودعات شحن في دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا بمساعدة أفراد آخرين تم إدراجهم أيضاً على لائحة الحظر.

وتقضي هذه الإجراءات بتجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة مواطنين أمريكيين، وحظر التعامل المالي معهم، إلى جانب تحذير المؤسسات المالية الأجنبية من التعرض لعقوبات ثانوية في حال تسهيلها لمعاملات كبيرة لصالح هذه الشبكة.

وفي السياق ذاته، جددت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراتها للشركات والمؤسسات البحرية من الامتثال للمطالب الإيرانية بدفع أي “رسوم” أو تقديم معلومات حساسة عند المرور عبر مضيق هرمز، معتبرة أن هذه المدفوعات بجميع أشكالها الورقية أو الرقمية أو العينية تشكل انتهاكاً لنظام العقوبات المفروض على طهران، وتُعرّض الجهات التابعة لها للملاحقات المدنية أو الجنائية الفيدرالية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الحكومة الأمريكية ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات، كواحد من إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على وكالة جديدة استحدثتها طهران لتقاضي رسوم عبور مضيق هرمز.