حملة نظافة في حديقة 6 تشرين بطرطوس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

طرطوس-سانا

أطلقت مديرية البيئة في محافظة طرطوس بالتعاون مع مجلس المدينة وجمعية شؤون الشباب اليوم الثلاثاء، حملة نظافة في حديقة 6 تشرين تحت شعار “مناخ واحد.. مسؤولية واحدة “بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وذلك تأكيداً على دور النظافة في الحفاظ على البيئة وتعزيز دور المجتمع المحلي، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس لشؤون الوحدات الإدارية والخدمات الفنية والبيئة المهندس غسان بلال في تصريح لـ مراسل سانا، أن تأمين مستلزمات حملة النظافة من أكياس وملابس وأدوات تنظيف تم من قبل دائرة النظافة والحدائق، حيث نفذت الجهات المهنية أعمال تنظيف الحديقة، وقص الأعشاب، وإزالة النفايات، وتجميعها، وترحيلها.

ولفت بلال إلى أن الحملة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وهي رسالة توعية للمجتمع المحلي وإدارة الحديقة بأن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية لتكون متنفساً للأهالي، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، وواجب أخلاقي، لأجل أن نورّثها للأجيال القادمة نظيفة ومستدامة.

ويصادف اليوم العالمي للبيئة في الـ 5 من حزيران من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي العالمي، وحث الحكومات والشركات والأفراد على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة تغير المناخ والتلوث.