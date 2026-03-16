وزير الطاقة ومنسقة الأمم المتحدة يبحثان مجالات التعاون لدعم البنية التحتية

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع المنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في سوريا نتالي فوستييه، القضايا ذات الأولوية في قطاع الطاقة.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق تناول سبل تعزيز التعاون المشترك مع فريق الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، بما يسهم تطوير البرامج والمشاريع التي تستهدف تحسين الخدمات، ودعم البنية التحتية في قطاع الطاقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لضمان تحقيق نتائج مستدامة تلبي احتياجات المجتمعات، وتدعم جهود التعافي وتحسين واقع الخدمات.

وتأتي هذه المباحثات في إطار التنسيق المستمر بين سوريا ومنظمة الأمم المتحدة في مجال الطاقة لتعزير القطاع وتحسين استدامته، بما يسهم في دعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.