مصرف سوريا المركزي ينفي صحة وثائق متداولة وممهورة بتوقيع الحاكم

دمشق-سانا

نفى مصرف سوريا المركزي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من قرارات مزعومة منسوبة إلى المصرف وممهورة بتوقيع حاكمه عبد القادر الحصرية، مؤكداً أن تلك الوثائق المتداولة مزوّرة بالكامل ولا أساس لها من الصحة.

وشدد المصرف في منشور له على قناته عبر التلغرام اليوم الثلاثاء، على أن جميع القرارات والتعليمات الصادرة عنه تُعلن حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ووفق الأطر القانونية والإدارية الناظمة لعمله، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بالسياسات والإجراءات النقدية والمالية.

ودعا المصرف المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية، وعدم تداول أو إعادة نشر أي وثائق أو معلومات غير صادرة عبر المنصات الرسمية للمصرف، تفادياً للإسهام في نشر أخبار مغلوطة تمس الثقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي.

وأكد المصرف احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج وثائق أو أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، أو التأثير سلباً على الاستقرار النقدي والمالي.