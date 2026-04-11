انخفاض أسعار الذهب 50 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 50 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر المحدد أول أمس الخميس، والذي كان سجل 17300 ليرة.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17250 ليرة مبيعاً، و16900 ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14800 ليرة جديدة مبيعاً، و14450 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4748 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.