أكثر من مليوني ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة اليوم

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين، قيمة تداول إجمالية تجاوزت المليوني ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 89436 سهماً من خلال 109 صفقات، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة- سوريا، الذي انخفض بنسبة 2.12 %، ليغلق عند 18 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك قطر الوطني- سوريا بنسبة 1.09 %، ليغلق عند 23 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، ومن بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 7 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 240011 سهماً من خلال 241 صفقة.

