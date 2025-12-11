خلف الحبتور: إلغاء قانون قيصر بداية مرحلة جديدة لنهضة سوريا واستقطاب الاستثمارات

أبو ظبي-سانا

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر” يمثل إعلان بداية مرحلة جديدة، تمنح السوريين فرصة للانطلاق بقوة أكبر، وبمشاريع أوسع، وبطموح يليق بتاريخهم العريق.

وقال الحبتور في منشور عبر منصة (X): سوريا التي نهضت خلال 12 شهراً من تحت الركام، قادرة اليوم، بفضل الله تعالى وبسبب هذا القرار، على أن تفتح أبواباً للاستثمار والإعمار ولنهضة شاملة قد تُبهِر العالم.

وهنأ الحبتور الشعب السوري بهذه “اللحظة الفاصلة” التي تعيد الحركة إلى الاقتصاد وتدفع عجلة المدن نحو النمو، مشيراً إلى أن صفحة جديدة من التنمية الحقيقية تنتظر الملايين، وتساءل: “إذا كانت سوريا قد حققت خلال عامها الأول كل هذه الإنجازات غير المسبوقة، فكيف سيكون المشهد بعد رفع القيود الاقتصادية بالكامل؟”.

وشدد الحبتور على أن سوريا بلد لا ينكسر، وأن مستقبلها اليوم أوضح من أي وقت مضى، مؤكداً أن ما سيأتي سيكون أعظم بجهود وسواعد أبنائها.

يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صوّت بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.