مؤتمر القطن الـ 41 يبحث في حلب تطوير الإنتاج وتعزيز دور المحصول الاستراتيجي

حلب-سانا

عُقد في محافظة حلب اليوم الخميس، مؤتمر القطن الواحد والأربعون، بمشاركة وزير الزراعة أمجد بدر، ومحافظ حلب عزام الغريب، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية والأكاديمية، وذلك لبحث واقع محصول القطن في سوريا، واستعراض أبرز التحديات وسبل تطوير الإنتاج.

وأوضح مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة الدكتور محمد المعري في تصريح لمراسل سانا، أن اختيار محافظة حلب لاستضافة المؤتمر يأتي انطلاقاً من مكانتها كإحدى أهم المحافظات المنتجة للقطن في سوريا، وبيّن أن الجهات المشاركة طرحت مجموعة من المقترحات العملية الهادفة إلى تحسين الإنتاجية ورفع المردودية، تمهيداً لاعتماد توصيات قابلة للتطبيق وتعميمها على المزارعين لتحقيق أفضل النتائج.

بدوره، أشار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب فرهاد خورتو إلى مشاركة لجان أكاديمية مختصة في مجالي الزراعة والقطن، إضافة إلى غرف التجارة والزراعة والصناعة، بهدف توحيد الجهود للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى الدور التاريخي لمدينة حلب في صناعة النسيج على المستويين المحلي والدولي، وتصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية.

ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القطن، بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.