الثروة السمكية تدعو الصيادين بحماة إلى عدم الصيد بالمياه العذبة في فترة تكاثر الأسماك

حماة-سانا

دعت الهيئة العامة للثروة السمكية جميع الصيادين بحماة إلى عدم الصيد في المياه العذبة للحفاظ على الثروة السمكية، في فترة تكاثر الأسماك.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للثروة السمكية بحماة علاء المواس في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن قرار منع الصيد بدأ تطبيقه في الخامس عشر من الشهر الجاري على أن ينتهي في الـ 31 من أيار المقبل، مبيناً أن الهدف من قرار منع الصيد هو ضمان استمرار إنتاج الأسماك من المسطحات المائية وبغية الحصول على أفضل الأنواع منها.

ولفت إلى أن قرار منع الصيد يشمل أيضاً الصيد عن طريق الكهرباء أو المتفجرات بشكل نهائي وعلى مدار العام، مشيراً إلى أن الالتزام بقرار منع الصيد يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي في الأنظمة المائية، وضمان تجديد المخزون، إضافة إلى المساهمة في حماية أنواع من الأسماك ذات أهمية اقتصادية من الانقراض.

يذكر أن الهيئة العامة للثروة السمكية حددت أرقام هواتف في عدة محافظات، منها حماة للإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بحالات الصيد خلال فترة المنع.