65 بالمئة نسبة إنجاز مشروع تأهيل بئرين لمياه الشرب في حي الوعر بحمص

حمص-سانا

تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب في حمص بالتعاون مع منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية أعمال إعادة تأهيل بئرَي المواصلات والروافد في حي الوعر، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز منظومة الإمداد المائي وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأوضح معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في المحافظة حاتم السبسبي في تصريح لمراسل سانا أن انخفاض المياه في نبع عين التنور نتيجة التغير المناخي، استدعى اللجوء إلى حل إسعافي عبر إعادة تأهيل آبار المدينة بما فيها بئرا الروافد والمواصلات، مضيفا: إن نسبة إنجاز مشروع تأهيل البئرين وصلت إلى 65 بالمئة، وشملت الأعمال تجهيز الغواطس والكابلات والتوصيلات وبناء غرف لوحات التشغيل والحراسة، بدعم من منظمة الإغاثة، ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار التزويد المائي في حي الوعر والمناطق المجاورة.

من جانبه بين المهندس عبد المنعم الرفاعي المشرف على أعمال التأهيل، أنه تم استبدال المضخة الغاطسة بأخرى ذات طاقة 30 حصاناً، وبقدرة ضخ تصل إلى 30 متراً مكعباً في الساعة، مؤكداً أن المشروع يدعم الشبكة ويخدم نحو 50 ألف مشترك عبر تأمين مياه شرب نظيفة ومعقمة، ما يسهم في تخفيف الضغط عن الشبكة وتحسين وصول المياه إلى المنازل.

ومن المقرر استكمال أعمال التأهيل خلال الفترة القادمة لوضع البئرين في الخدمة بطاقة محسّنة تسهم في تعزيز استقرار التزويد المائي، ودعم جهود تحسين الخدمات الأساسية واستدامة الموارد المائية في المحافظة.

