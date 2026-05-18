قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن القوة المؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت إلى القرية، وقامت بمداهمة وتفتيش عدد من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه الداخل المحتل.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء السبت الماضي، على الطريق الواصل بين قريتي كودنا ‏وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت ‏حاجزاً للتفتيش ثم انسحبت من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المستمرة بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.