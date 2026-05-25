مستشفى التوليد بطرطوس يستعرض تقنية جراحية حديثة للحفاظ على الرحم في حالات المشيمة المندخلة

طرطوس-سانا

نظّم مستشفى التوليد والأطفال الوطني في مدينة طرطوس اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان “الاستراتيجية الجديدة في تدبير المشيمة المندخلة بالحفاظ على الرحم بديلاً عن استئصاله”، تناولت أحدث التقنيات الجراحية في تدبير حالات المشيمة المندخلة، مع التركيز على أساليب الحفاظ على الرحم، وتقليل المضاعفات الخطيرة على صحة الأم.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور علي بركات في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الورشة تأتي في إطار تطوير الخبرات الطبية وتبادل المعرفة بين الأطباء المختصين والمقيمين، لافتاً إلى أن التعامل مع حالات المشيمة المندخلة غالباً ما يتطلب قرارات جراحية دقيقة قد تصل أحياناً إلى استئصال الرحم حفاظاً على حياة المريضة، في حين تسعى هذه التقنيات الحديثة إلى تقليل هذا الخيار قدر الإمكان.

وأشار بركات إلى أن الورشة تستهدف الأطباء المختصين والمقيمين والمهتمين، وتهدف إلى تعميق الثقة لدى الأطباء المختصين ورفع كفاءة الأطباء المقيمين، إضافة إلى تبادل الخبرات بين مختلف الكوادر الطبية، بما يسهم في تطوير بروتوكولات علاجية أكثر أماناً وفعالية.

من جهته، قدّم استشاري أمراض النسائية والتوليد الدكتور حمد السلطان خلال ورشة العمل، عرضاً تفصيلياً حول خبراته في جراحة النساء والتوليد، ولا سيما في تدبير حالات المشيمة المندخلة، موضحاً أن العمل الطبي في هذا المجال يعتمد على عدة تقنيات جراحية تهدف إلى السيطرة على النزيف، والحفاظ على الرحم كبديل عن استئصاله.

وبيّن السلطان أن هذه المقاربة تقوم على خطوات جراحية مدروسة تشمل التعامل الدقيق مع الأنسجة المحيطة وتقليل المضاعفات أثناء العملية، بما يسهم في خفض نسب النزف والحد من اللجوء إلى استئصال الرحم، وتحسين فرص التعافي والحفاظ على الخصوبة المستقبلية للمريضات، مشيراً إلى أنه أجرى عملاً جراحياً لإحدى حالات المشيمة المندخلة في المستشفى، تلاه شرح علمي للإجراءات والخطوات المتبعة خلال العملية.

بدوره، أكد الطبيب المقيم الدكتور علي مفيد عيسى في تصريح مماثل، أن ورشة العمل أسهمت في تعزيز فهم الآليات الجراحية الحديثة التي تساعد في الحفاظ على الرحم، وتقليل خطورة العمليات، لافتاً إلى أهمية تبني أساليب أكثر أماناً في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يحد من الاختلاطات، ويزيد من فرص التعافي السليم للمريضة.

ويُعد مستشفى التوليد والأطفال الوطني في طرطوس، المركز الطبي التخصصي الأبرز في المحافظة لرعاية الأمومة والطفولة، وقد شهد مؤخراً عمليات توسعة وتطوير مستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية.